Саутгейт выделил сильные стороны сборной Сербии перед матчем на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команду ждет сложный матч против Сербии на групповом этапе чемпионата Европы-2024.

«У них хорошие индивидуальные игроки и невероятный коллективный дух. Мы знаем, что это будет трудная дебютная игра для нас, и мы должны проявить себя на 100%, чтобы добыть победу.

У Стойковича есть разные варианты, мы знаем, что они могут играть разными схемами, а их нападающие могут создать проблемы любой команде», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Встреча между Англией и Сербией состоится в воскресенье, 16 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.