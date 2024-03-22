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Чемпионат Европы

22 марта, 02:37

Милошевич: «Травмы повлияли на результат матча с Украиной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал поражение от Украины (1:2) в стыковом матче Евро-2024.

«Немного обидно за ребят и за то, как мы пропустили, когда вели — 1:0. На всем отразились две травмы у двух ключевых игроков. Травмы повлияли на результат, и не думаю, что кто-либо станет винить игроков в недостатке борьбы, упорства или мастерства. Мы играли с очень серьезным соперником», — цитирует пресс-служба УЕФА Милошевича.

За путевку на Евро-2024 украинская команда сыграет с Исландией. Матч состоится 26 марта.

Нападающий сборной Боснии и&nbsp;Герцеговины Эдин Джеко (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против Украины. Украина — в шаге от Евро. Боснийский автобус не удержал над ней победу
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2039644--bosnia-and-herzegovina-vs-ukraine/
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
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