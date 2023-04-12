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Чемпионат Европы

12 апреля, 23:59

Сазонов считает, что сборной Грузии по силам побороться за медали на молодежном Евро-2023

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Защитник сборной Грузии Саба Сазонов поделился мнением об игре соотечественника Хвичи Кварацхелии.

«Хвича молодец, рад за него. Но в европейских чемпионатах есть и другие ребята, которые тоже круто играют. Вообще считаю, что поколение у грузин хорошее — как в основной сборной, так и молодежной. Можем многого достичь. Нам по силам побороться за медали на молодежном Евро-2023. Турнир пройдет в Грузии, и это большой плюс. Ты бы видел, как на сборную ходят — всегда стадион заполнен. Ни одного свободного места. Конечно, так намного приятнее играть. После введения Fan ID немного от этого отвык. Полностью прочувствовал эту атмосферу в «Лужниках» на финале Кубка России. Да, 75 процентов болельщиков — спартаковские, но сама атмосфера была настолько крутая, что мы в пяти метрах друг друга не слышали. Безумно круто», — приводит слова Сазонова Sport24.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

22-летний нападающий в текущем сезоне принял участие в 32 играх во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-12-sazonov-khvicha-molodets-yego-primer-vdokhnovlyayet-pokoleniye-u-gruzin-khorosheye-mozhem-mnogogo-dostich
Хвича Кварацхелия
Сборная Грузии по футболу
Саба Сазонов
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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