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Сегодня, 19:09

Сборная Англии назвала состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2024

Мария Гусева
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Сборная Англии огласила состав на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Бен Чилвелл («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл», Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Мейсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»).

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Брентфорд»).

Сборная Англии сыграет с Италией (23 марта) и встретится с национальной командой Украины (26 марта).

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