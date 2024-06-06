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Сегодня, 20:16

Сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024

Руслан Минаев
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн (в центре).
Фото Reuters
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Тренерский штаб сборной Англии объявил окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года.

Как сообщалось ранее, на Евро-2024 не поедут защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес (оба — «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»)

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»)

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

В групповом турнире чемпионата Европы Англия сыграет с Сербией, Данией и Словенией. Евро-2024 в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.

Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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