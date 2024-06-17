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Сегодня, 07:30

Сборная Англии во второй раз подряд стартовала с победы на чемпионате Европы

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболисты сборной Англии празднуют гол Джуда Беллингема в ворота Сербии.
Фото Reuters
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Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

Англичане начали чемпионат Европы с победы во второй раз подряд. При этом до 2021 года команда всегда теряла очки в первом матче на Евро.

Все стартовые матчи сборной Англии на чемпионатах Европы

Дата

Город

Тренер

Матч

Голы

05.06.1968

Флоренция

Альф Рамсей

Югославия — 0:1

Джаич

12.06.1980

Турин

Рон Гринвуд

Бельгия — 1:1

Уилкинс — Кулеманс

12.06.1988

Штутгарт

Бобби Робсон

Ирландия — 0:1

Хаутон

11.06.1992

Мальме

Грэм Тейлор

Дания — 0:0

-

08.06.1996

Лондон

Терри Венейблс

Швейцария — 1:1

Ширер — Тюркильмаз

12.06.2000

Эйндховен

Кевин Киган

Португалия — 2:3

Скоулз, Макманаман — Фигу, Жоау Пинту, Нуну Гомеш

13.06.2004

Лиссабон

Свен-Еран Эрикссон

Франция — 1:2

Лэмпард — Зидан-2

11.06.2012

Донецк

Рой Ходжсон

Франция — 1:1

Лескотт — Насри

11.06.2016

Марсель

Рой Ходжсон

Россия — 1:1

Дайер — В.Березуцкий

13.06.2021

Лондон

Гарет Саутгейт

Хорватия — 1:0

Стерлинг

16.06.2024

Гельзенкирхен

Гарет Саутгейт

Сербия — 1:0

Беллингем

Итого: +2=5-4, мячи 9-11.

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Англии встретится с Данией 20 июня. В третьем туре англичане сыграют против Словении 25 июня.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Гарет Саутгейт
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