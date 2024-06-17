Сборная Англии во второй раз подряд стартовала с победы на чемпионате Европы

Сегодня, 07:30
Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.
Англичане начали чемпионат Европы с победы во второй раз подряд. При этом до 2021 года команда всегда теряла очки в первом матче на Евро.
Все стартовые матчи сборной Англии на чемпионатах Европы
|
Дата
|
Город
|
Тренер
|
Матч
|
Голы
|
05.06.1968
|
Флоренция
|
Альф Рамсей
|
Югославия — 0:1
|
Джаич
|
12.06.1980
|
Турин
|
Рон Гринвуд
|
Бельгия — 1:1
|
Уилкинс — Кулеманс
|
12.06.1988
|
Штутгарт
|
Бобби Робсон
|
Ирландия — 0:1
|
Хаутон
|
11.06.1992
|
Мальме
|
Грэм Тейлор
|
Дания — 0:0
|
-
|
08.06.1996
|
Лондон
|
Терри Венейблс
|
Швейцария — 1:1
|
Ширер — Тюркильмаз
|
12.06.2000
|
Эйндховен
|
Кевин Киган
|
Португалия — 2:3
|
Скоулз, Макманаман — Фигу, Жоау Пинту, Нуну Гомеш
|
13.06.2004
|
Лиссабон
|
Свен-Еран Эрикссон
|
Франция — 1:2
|
Лэмпард — Зидан-2
|
11.06.2012
|
Донецк
|
Рой Ходжсон
|
Франция — 1:1
|
Лескотт — Насри
|
11.06.2016
|
Марсель
|
Рой Ходжсон
|
Россия — 1:1
|
Дайер — В.Березуцкий
|
13.06.2021
|
Лондон
|
Гарет Саутгейт
|
Хорватия — 1:0
|
Стерлинг
|
16.06.2024
|
Гельзенкирхен
|
Гарет Саутгейт
|
Сербия — 1:0
|
Беллингем
Итого: +2=5-4, мячи 9-11.
Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Англии встретится с Данией 20 июня. В третьем туре англичане сыграют против Словении 25 июня.