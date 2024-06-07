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Сегодня, 17:59

Сборная Австрии объявила окончательный состав на Евро-2024

Руслан Минаев
Александер Прасс (в центре) против Душана Влаховича.
Фото Reuters
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Тренерский штаб сборной Австрии объявил окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Хайнц Линднер («Юнион», Бельгия), Патрик Пенц («Брондбю», Дания)

Защитники: Флавиус Данилюк («Зальцбург»), Кевин Дансо («Ланс», Франция), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Филипп Мвене («Майнц 05», Германия), Стефан Пош («Болонья», Италия), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд», Нидерланды), Максимилиан Вебер («Боруссия» Менхенгладбах, Германия)

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер («Лейпциг», Германия), Флориан Гриллич («Хоффенхайм», Германия), Марко Грюлль («Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн», Германия), Конрад Лаймер («Бавария», Германия), Александер Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд, Германия), Романо Шмид («Вердер», Германия), Маттиас Зайдль («Рапид»), Николас Зайвальд («Лейпциг», Германия), Патрик Виммер («Вольфсбург», Германия)

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер», Италия), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург», Германия), Андреас Вайман («Вест Бромвич», Англия)

Ральф Рангник, Давид Алаба и&nbsp;Марсель Забитцер. Сборная Австрии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

В групповом турнире Евро-2024 Австрия сыграет с Францией, Польшей и Нидерландами.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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