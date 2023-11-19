Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:58

Сборная Чехии отстранила экс-форварда «Локомотива» Кухту и еще двоих игроков из-за алкоголя

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист Ян Кухта
Ян Кухта.
Фото Константин Рыбин/ РПЛ
Telegram Дзен

Сборная Чехии отстранила троих футболистов перед матчем против Молдавии в отборочном турнире Евро-2024, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Три игрока сборной нарушили фундаментальные внутренние правила национальной команды в субботу вечером. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули сбор национальной команды по решению руководства», — сказано в заявлении сборной Чехии.

По информации SportCZ, игроки отстранены из-за посещения ночного клуба и распития алкоголя накануне решающей встречи.

Ян Кухта в сезоне-2021/22 выступал за московский «Локомотив».

Сборная Чехии 20 ноября дома примет Молдавию. За тур до конца отборочного турнира чехи с 12 очками занимают второе место в группе E, опережая молдаван на два очка.

Футбол
Сборная Чехии по футболу
Ян Кухта
1
0
Читайте также
«Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче
«Спартак» дождался суперзвезду. Голдобин — новый вожак красно-белых
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций
Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа. Детали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Агент Тикнизяна рассказал о состоянии игрока после потери шансов сыграть на Евро-2024

Сербия — Болгария: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире