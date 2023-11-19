Сборная Чехии отстранила экс-форварда «Локомотива» Кухту и еще двоих игроков из-за алкоголя

Сборная Чехии отстранила троих футболистов перед матчем против Молдавии в отборочном турнире Евро-2024, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Три игрока сборной нарушили фундаментальные внутренние правила национальной команды в субботу вечером. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули сбор национальной команды по решению руководства», — сказано в заявлении сборной Чехии.

По информации SportCZ, игроки отстранены из-за посещения ночного клуба и распития алкоголя накануне решающей встречи.

Ян Кухта в сезоне-2021/22 выступал за московский «Локомотив».

Сборная Чехии 20 ноября дома примет Молдавию. За тур до конца отборочного турнира чехи с 12 очками занимают второе место в группе E, опережая молдаван на два очка.