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Сегодня, 21:53

Сборная Франции объявила состав на Евро-2024

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом сборной Франции на чемпионате Европы 2024 года.

В список вошли 25 футболистов.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»)

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Наср»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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