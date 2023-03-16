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Сегодня, 18:53

Сборная Франция объявила состав на первые матчи отбора на Евро-2024

Мария Гусева
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Федерация футбола Франции (FFF) на официальном сайте объявила состав национальной команды на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. В список вошли 23 футболиста.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм», Англия), Майк Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Тео Эрнандес («Милан», Италия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (оба — «Бавария», Германия), Уэсли Фофана («Челси», Англия), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия);

Полузащитники: Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга («Реал», Испания), Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Хефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);

Нападающие: Мусса Диаби («Байер», Германия), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Оливье Жиру («Милан», Италия), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт», Германия), Маркус Тюрам («Боруссия», Менхенгладбах, Германия).

Сборная Франции сыграет против Нидерландов 24 марта, а 27 марта французы встретятся с национальной командой Ирландии.

Футбол
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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