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Чемпионат Европы

29 сентября, 01:07

Сборная Германии не примет участия в отборочном турнире Евро-2024 в качестве приглашенной команды

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная Германии.
Фото Global Look Press

Сборная Германии не будет участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы-2024. Как выяснил Sportbuzzer, немецкая команда будет проводить только контрольные матчи в рамках подготовки к Евро-2024.

Футбольный союз Германии отказался от этого варианта после завершения групповой стадии Лиги наций.

«Как хозяева Евро-2024, мы уже прошли квалификацию. Это дает нам максимальную гибкость при организации международных матчей в следующем году, и мы можем оптимально подготовиться, сыграв нескольких товарищеских матчей против сильных соперников, но пока же мы сосредоточены на спортивных целях на предстоящем чемпионате мира», — отметил генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет летом 2024 года в Германии.

Футбол
Сборная Германии по футболу
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