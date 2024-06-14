Германия — Шотландия: стали известны стартовые составы команд на матч-открытия Евро-2024

Сборные Германии и Шотландии объявили стартовые составы на матч-открытия чемпионата Европы-2024.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вирц, Хавертц.

Шотландия: Ганн, Ралстон, Робертсон, Мактоминей, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Адамс, Кристи, Хендри, Портеус.

Стартовый свисток на «Альянц Арене» в Мюнхене прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров под руководством француза Клемана Тюрпена.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Германия — Шотландия.