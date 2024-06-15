Сборная Германии повторила рекорд прошлого чемпионата Европы

Сборная Германии крупно обыграла Шотландию (5:1) в первом матче чемпионата Европы-2024. Все голы в ворота Ангуса Ганна забили разные футболисты. У немецкой команды отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.

Сборная Германии повторила рекорд прошлого чемпионата, на котором пять испанцев в матче с Хорватией забили по разу. Теоретически в таблицу можно включить и другую встречу Испании с Евро-2020. «Красная фурия» разгромила словаков со счетом 5:0 благодаря голам Эмерика Ляпорта, Пабло Сарабии и Феррана Торреса, а также автоголам Мартина Дубравки и Юрая Куцки.

Все случаи, когда в одном матче Евро забивали больше трех футболистов одной команды