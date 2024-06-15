Сборная Германии повторила рекорд прошлого чемпионата Европы

Сегодня, 01:21
Сборная Германии крупно обыграла Шотландию (5:1) в первом матче чемпионата Европы-2024. Все голы в ворота Ангуса Ганна забили разные футболисты. У немецкой команды отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.
Сборная Германии повторила рекорд прошлого чемпионата, на котором пять испанцев в матче с Хорватией забили по разу. Теоретически в таблицу можно включить и другую встречу Испании с Евро-2020. «Красная фурия» разгромила словаков со счетом 5:0 благодаря голам Эмерика Ляпорта, Пабло Сарабии и Феррана Торреса, а также автоголам Мартина Дубравки и Юрая Куцки.
|
Дата
|
Стадия
|
Команда
|
Матч
|
Авторы голов
|
28.06.2021
|
1/8 финала
|
Испания
|
Хорватия — 5:3 (д.в.)
|
Сарабия, Аспиликуэта, Ферран Торрес, Мората, Ойярсабаль
|
14.06.2024
|
Гр.турнир
|
Германия
|
Шотландия — 5:1
|
Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг, Эмре Джан
|
06.07.1960
|
1/2 финала
|
Югославия
|
Франция — 5:4
|
Еркович-2, Галич, Жанетич, Кнез
|
16.06.1984
|
Гр.турнир
|
Дания
|
Югославия — 5:0
|
Арнесен-2, Берггрен, Элькьер, Лауридсен
|
14.06.2004
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
Болгария — 5:0
|
Юнгберг-2, Ларссон, Ибрагимович, Альбек
|
13.06.2008
|
Гр.турнир
|
Нидерланды
|
Франция — 4:1
|
Кейт, ван Перси, Роббен, Снайдер
|
22.06.2012
|
1/4 финала
|
Германия
|
Греция — 4:2
|
Лам, Хедира, Клоре, Ройс
|
01.07.2012
|
Финал
|
Испания
|
Италия — 4:0
|
Д.Сильва, Жорди Альба, Ф.Торрес, Мата
|
26.06.2016
|
1/8 финала
|
Бельгия
|
Венгрия — 4:0
|
Алдервейрелд, Батшуайи, Э.Азар, Феррейра-Карраско
|
03.07.2016
|
1/4 финала
|
Франция
|
Исландия — 5:2
|
Жиру-2, Погба, Пайет, Гризманн
|
21.06.2021
|
Гр.турнир
|
Дания
|
Россия — 4:1
|
Дамсгор, Поульсен, Кристенсен, Меле