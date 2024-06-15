Сборная Германии стала первой командой, стартовавший на Евро с победы с разницей в 4 мяча

Сегодня, 00:54
Сборная Германии разгромила Шотландию (5:1) в первом матче домашнего чемпионата Европы-2024. Немцы стали первой командой, которой удалось стартовать на Евро с победы с разнницей мячей «+4».
Более крупного успеха на старте турнира добивались только шведы в 2004 году, забив пять безответных мячей в ворота Болгарии.
Ранее разгромы фиксировались в первом для команды матче 10 раз. В четырех случаях мощный старт приводил к титулу, однажды — к попаданию в финал, трижды — к поражению в плей-офф. А в 2012 году сборная России после выноса чехов (4:1) набрала одно очко в двух встречах и не попала даже в четвертьфинал.
Все команда, одержавшие крупные победы в первом матче чемпионата Европы
|
Дата
|
Команда
|
Тренер
|
Матч
|
Итоговый результат
|
06.07.1960
|
СССР
|
Гавриил Качалин
|
Чехословакия — 3:0
|
Победа
|
17.06.1964
|
СССР
|
Константин Бесков
|
Дания — 3:0
|
Финал
|
11.06.2000
|
Франция
|
Роже Лемерр
|
Дания — 3:0
|
Победа
|
14.06.2004
|
Швеция
|
Ларс Лагербек, Томми Седерберг
|
Болгария — 5:0
|
1/4 финала
|
09.06.2008
|
Нидерланды
|
Марко ван Бастен
|
Италия — 3:0
|
1/4 финала
|
10.06.2008
|
Испания
|
Луис Арагонес
|
Россия — 4:1
|
Победа
|
08.06.2012
|
Россия
|
Дик Адвокат
|
Чехия — 4:1
|
3-е место в группе
|
11.06.2021
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
Турция — 3:0
|
Победа
|
12.06.2021
|
Бельгия
|
Роберто Мартинес
|
Россия — 3:0
|
1/4 финала
|
15.06.2021
|
Португалия
|
Фернанду Сантуш
|
Венгрия — 3:0
|
1/8 финала
|
14.06.2024
|
Германия
|
Юлиан Нагельсманн
|
Шотландия — 5:1
|
?