Сборная Германии стала первой командой, стартовавший на Евро с победы с разницей в 4 мяча

Сборная Германии разгромила Шотландию (5:1) в первом матче домашнего чемпионата Европы-2024. Немцы стали первой командой, которой удалось стартовать на Евро с победы с разнницей мячей «+4».

Более крупного успеха на старте турнира добивались только шведы в 2004 году, забив пять безответных мячей в ворота Болгарии.

Ранее разгромы фиксировались в первом для команды матче 10 раз. В четырех случаях мощный старт приводил к титулу, однажды — к попаданию в финал, трижды — к поражению в плей-офф. А в 2012 году сборная России после выноса чехов (4:1) набрала одно очко в двух встречах и не попала даже в четвертьфинал.

Все команда, одержавшие крупные победы в первом матче чемпионата Европы