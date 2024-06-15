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Сегодня, 00:32

Сборная Германии установила рекорд результативности для команд-хозяек чемпионатов Европы

Кирилл Бурдаков
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Сборная Германии в пятницу, 14 июня, выиграла у Шотландии (5:1) и установила рекорды результативности и разности в стартовых матчах для команд-хозяек в истории чемпионатов Европы.

Никогда ранее командам, принимающим чемпионат Европы, не удавалось победить крупно, а забить больше одного гола получилось только у шведов, украинцев и французов.

Все первые матчи команд-хозяев чемпионатов Европы*

Год

Команда

Город

Матч

Голы

1980

Италия

Рим

Испания — 0:0

-

1984

Франция

Париж

Дания -1:0

Платини

1988

ФРГ

Дюссельдорф

Италия — 1:1

Бреме — Манчини

1992

Швеция

Сольна

Франция — 1:1

Я.Эрикссон — Папен

1996

Англия

Лондон

Швейцария — 1:1

Ширер — Тюркильмаз

2000

Бельгия

Брюссель

Швеция — 2:1

Гор, Э.Мпенза — Мьельбю

Нидерланды

Амстердам

Чехия — 1:0

Ф.де Бур

2004

Португалия

Порту

Греция — 1:2

Криштиану Роналду — Карагунис, Басинас

2008

Швейцария

Базель

Чехия — 0:1

Сверкош

Австрия

Клагенфурт

Хорватия — 0:1

Модрич

2012

Польша

Варшава

Греция — 1:1

Левандовски — Салпингидис

Украина

Киев

Швеция — 2:1

Шевченко-2 — Ибрагимович

2016

Франция

Сен-Дени

Румыния — 2:1

Жиру, Пайет — Станку

2024

Германия

Мюнхен

Шотландия — 5:1

Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг, Эмре Джан — Рюдигер, в свои ворота

* Без учета турниров, которые проводились в формате финала четырех (1960-1976) и Евро-2020, проходившего во многих странах.

Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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