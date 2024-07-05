Сборная Германии впервые проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы

Сборная Германии уступила Испании (1:2 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024.

Немцы впервые проиграли в четвертьфинале чемпионата Европы. Ранее они четырежды добирались до этой стадии и четырежды побеждали — в 1996, 2008, 2012 и 2016 годах.

Испания сравнялась с немцами и португальцами по числу выходов в полуфинал (если считать с 1996 года, когда на турнире была введена стадия 1/4 финала). Правда, уже в ближайшие часы Криштиану Роналду и компания вернут рекорд себе, если, конечно, обыграют Францию.

Оставшиеся участники Евро-2024 в четвертьфиналах ЧЕ