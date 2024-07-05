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Сегодня, 22:53

Сборная Германии впервые проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы

Кирилл Бурдаков
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Сборная Германии уступила Испании (1:2 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024.

Немцы впервые проиграли в четвертьфинале чемпионата Европы. Ранее они четырежды добирались до этой стадии и четырежды побеждали — в 1996, 2008, 2012 и 2016 годах.

Испания сравнялась с немцами и португальцами по числу выходов в полуфинал (если считать с 1996 года, когда на турнире была введена стадия 1/4 финала). Правда, уже в ближайшие часы Криштиану Роналду и компания вернут рекорд себе, если, конечно, обыграют Францию.

Оставшиеся участники Евро-2024 в четвертьфиналах ЧЕ

Команда

Четвертьфиналы

Победы

Поражения

Португалия

6

4 (2000, 2004, 2012, 2016)

2 (1996, 2008)

Испания

6

4 (2008, 2012, 2020, 2024)

2 (1996, 2000)

Германия

5

4 (1996, 2008, 2012, 2016)

1 (2024)

Франция

5

3 (1996, 2000, 2016)

2 (2004, 2012)

Англия

4

2 (1996, 2020)

2 (2004, 2012)

Нидерланды

4

2 (2000, 2004)

2 (1996, 2008)

Турция

2

1 (2008)

1 (2000)

Швейцария

1

-

1 (2020)

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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