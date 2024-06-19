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Сегодня, 20:52

Сборная Германии обыграла Венгрию и одержала вторую победу на Евро-2024

Гол Гюндогана в матче Германия — Венгрия (2:0).
Фото Reuters
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Сборная Германии обыграла национальную команду Венгрии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы-2024 со счетом 2:0.

Голы забили Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

Команда Юлиана Нагельсмана одержала вторую победу подряд на Евро-2024. Германия возглавила таблицу группы А с шестью очками. Венгрия опустилась на последнюю строчку квартета с нулем баллов.

Стоит отметить, что Германия досрочно гарантировала себе участие в плей-офф ЧЕ-2024.

В заключительном матче группового этапа ЧЕ-2024 сборная Германии сыграет со Швейцарией, а Венгрия встретится с Шотландией.

Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Германия
2:0
Венгрия
Футбол
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
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