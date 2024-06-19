Сборная Германии обыграла Венгрию и одержала вторую победу на Евро-2024

Сборная Германии обыграла национальную команду Венгрии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы-2024 со счетом 2:0.

Голы забили Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

Команда Юлиана Нагельсмана одержала вторую победу подряд на Евро-2024. Германия возглавила таблицу группы А с шестью очками. Венгрия опустилась на последнюю строчку квартета с нулем баллов.

Стоит отметить, что Германия досрочно гарантировала себе участие в плей-офф ЧЕ-2024.

В заключительном матче группового этапа ЧЕ-2024 сборная Германии сыграет со Швейцарией, а Венгрия встретится с Шотландией.