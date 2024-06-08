Сборная Хорватии назвала состав на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Хорватии объявил состав команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче», Турция), Недилько Лабрович («Риека»), Ивица Ивушич («Пафос», Кипр).

Защитники: Йосип Станишич («Байер», Германия), Марин Понграчич («Лечче», Италия), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Англия), Мартин Эрлич («Сассуоло», Италия), Йосип Шутало, Борна Соса (оба — «Аякс», Нидерланды), Домагой Вида (АЕК, Швеция), Йосип Юранович («Унион», Германия).

Полузащитники: Ловро Майер («Вольфсбург», Германия), Матео Ковачич («Манчестер Сити», Англия), Лука Модрич («Реал», Испания), Марцело Брозович («Аль?Наср», Саудовская Аравия), Никола Влашич («Торино», Италия), Иван Перишич («Хайдук»), Лука Иванушец («Фейеноорд», Нидерланды), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Лука Сучич («Зальцбург», Австрия), Мартин Батурина («Динамо» Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»).

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Хорватия в группе В сыграет с Албанией, Италией и Испанией.

Первый матч хорватов на турнире состоится 15 июня в Берлине против Испании.