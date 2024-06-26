Сборная Хорватии вылетела с Евро-2024

Сборная Хорватии лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2024.

Это произошло после ничьей в матче между сборными Англии и Словении (0:0) в третьем туре группового турнира чемпионата Европы.

В результате словенцы заняли третье место в группе С и превзошли результат хорватов, которые с 2 баллами финишировали третьими в квартете B.

Хорватия сохраняла шансы на выход в плей-офф только в случае крупного поражения Словении — с разницей в четыре мяча или более, либо со счетом 0:3 или 1:4.