Сборная Испании проводит чемпионский парад в Мадриде после победы на Евро-2024

Игроки и тренерский штаб сборной Испании по возвращении из Германии в Мадрид проводят чемпионский парад в честь победы на Евро-2024, сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Фото Reuters

Фото Reuters

Национальная команда посетила дворец короля Филиппа VI, а также встретилась с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Основная часть торжества проходит на площади Plaza Cibeles в центре Мадрида.

Сборная Испании обыграла в финале Евро-2024 Англию (2:1). «Красная фурия» в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы.