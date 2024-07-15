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15 июля, 22:44

Сборная Испании проводит чемпионский парад в Мадриде после победы на Евро-2024

Чемпионский парад сборной Испании.
Фото Reuters
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Игроки и тренерский штаб сборной Испании по возвращении из Германии в Мадрид проводят чемпионский парад в честь победы на Евро-2024, сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Фото Reuters
Фото Reuters

Национальная команда посетила дворец короля Филиппа VI, а также встретилась с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Основная часть торжества проходит на площади Plaza Cibeles в центре Мадрида.

Сборная Испании обыграла в финале Евро-2024 Англию (2:1). «Красная фурия» в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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