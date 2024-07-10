Сборная Испании установила рекорд чемпионатов Европы

Сборная Испании обыграла Францию (2:1) и стала первой командой в истории, которой удалось победить в шести матчах чемпионата Европы подряд.

Помимо французов испанцы в основное время справились с Хорватией (3:0), Италией (1:0), Албанией (1:0) и Грузией (4:1), а Германию дожали в дополнительное время (2:1).

Ранее рекорд турнира делили триумфаторы ЧЕ-1984 (Франция) и ЧЕ-2020 (Италия). Но если команда Анри Мишеля 40 лет назад добилась максимально возможного результата, то команда Роберто Манчини на пути к титулу добилась успеха еще и в двух сериях пенальти.

Команды, больше трех матчей подряд на чемпионатах Европы