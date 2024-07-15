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Сегодня, 00:33

Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро

Алина Савинова
Сборная Испании по футболу.
Фото AFP
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Футболисты сборной Испании побили рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир.

На Евро-2024 испанцы в общей сложности забили 15 мячей. По этому показателю они превзошли национальную команду Франции, у которой в 1984 году было 14 голов.

В финале турнира 2024 года команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счетом 2:1 и завоевала трофей в четвертый раз в истории, что также является рекордом. Ранее «Красная фурия» побеждала на Евро в 1964, 2008 и 2012 годах.

Чемпионат Европы по футболу проходил с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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