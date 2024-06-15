Сборная Испании в шестой раз в истории стартовала на Евро с победы

Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024. Таким образом, «красная фурия» в шестой раз в истории стартовала на Евро с победы. Ранее были обыграны венгры (в дополнительное время), датчане, чехи и дважды россияне.

Единственная неудача состоялась 24 года назад, когда команда Хосе Антонио Камачо с минимальным счетом уступила норвежцам.

Первый матчи сборной Испании на чемпионатах Европы

Дата Город Тренер Матч Голы 17.06.1964 Мадрид Хосе Вильялонга Венгрия — 2:1 (д.в.) Переда, Амансио — Бене 12.06.1980 Милан Ладислао Кубала Италия — 0:0 - 14.06.1984 Сент-Этьен Мигель Муньос Румыния — 1:1 Карраско — Белени 11.06.1988 Ганновер Мигель Муньос Дания — 3:2 Мичел, Бутрагеньо, Гордильо — М.Лаудруп, Ф.Поульсен 09.06.1996 Лидс Хавьер Клементе Болгария — 1:1 Альфонсо — Стоичков 13.06.2000 Роттердам Хосе Антонио Камачо Норвегия — 0:1 Иверсен 12.06.2004 Фару Иньяки Саэс Россия — 1:0 Валерон 10.06.2008 Инсбрук Луис Арагонес Россия — 4:1 Вилья-3, Фабрегас — Павлюченко 10.06.2012 Гданьск Висенте Дель Боске Италия — 1:1 Фабрегас — Ди Натале 13.06.2016 Тулуза Висенте Дель Боске Чехия — 1:0 Пике 14.06.2021 Севилья Луис Энрике Швеция — 0:0 - 15.06.2024 Берлин Луис де ла Фуэнте Хорватия — 3:0 Мората, Ф.Руис, Карвахаль

Итого: +6=5-1, мячи 17-8.