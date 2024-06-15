Сборная Испании впервые за 137 матчей уступила сопернику по владению мячом

Сегодня, 21:21
Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.
При этом сборная Испании впервые за 137 последних официальных матчей уступила сопернику по владению мячом — 47 на 53 процента. В последний раз подобное случилось в финале Евро-2008 против сборной Германии.
Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место. В другом матче этого квартета сборная Италии сыграет с Албанией. Начало — в 22.00 по московскому времени.