Сборная Испании впервые за 137 матчей уступила сопернику по владению мячом

Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

При этом сборная Испании впервые за 137 последних официальных матчей уступила сопернику по владению мячом — 47 на 53 процента. В последний раз подобное случилось в финале Евро-2008 против сборной Германии.

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место. В другом матче этого квартета сборная Италии сыграет с Албанией. Начало — в 22.00 по московскому времени.