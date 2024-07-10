Сборная Испании второй раз в истории победила в полуфинале Евро в основное время

Сегодня, 01:39
Сборная Испании, обыгравшая Францию (2:1) в 1/2 финала Евро-2024, шестой раз в истории играла в полуфинале чемпионатов Европы. Испанцы всего лишь во второй раз уложились в 90 минут.
Помимо Франции в основное время была обыграна только Россия, Венгрия уступила пиренейцам в дополнительное время, а Дания и Португалия — только в серии пенальти.
Единственная неудача тоже случилась в послематчевой серии — с Италией три года назад.
|
Дата
|
Главный тренер
|
Город
|
Матч
|
Голы
|
17.06.1964
|
Хосе Вильялонга
|
Мадрид
|
Венгрия — 2:1 (д.в.)
|
Переда, Амансио — Бене
|
24.06.1984
|
Мигель Муньос
|
Лион
|
Дания — 1:1 (пен. — 5:4)
|
Маседа — Лербю
|
26.08.2008
|
Луис Арагонес
|
Вена
|
Россия — 3:0
|
Хави, Гуиса, Д.Сильва
|
27.06.2012
|
Висенте Дель Боске
|
Донецк
|
Португалия — 0:0 (пен. — 4:2)
|
-
|
06.07.2021
|
Луис Энрике
|
Лондон
|
Италия — 1:1 (пен. — 2:4)
|
Мората — Кьеза
|
09.07.2024
|
Луис де ла Фуэнте
|
Мюнхен
|
Франция — 2:1
|
Ямаль, Дани Ольмо — Коло Муани