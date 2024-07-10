Сборная Испании второй раз в истории победила в полуфинале Евро в основное время

Сборная Испании, обыгравшая Францию (2:1) в 1/2 финала Евро-2024, шестой раз в истории играла в полуфинале чемпионатов Европы. Испанцы всего лишь во второй раз уложились в 90 минут.

Помимо Франции в основное время была обыграна только Россия, Венгрия уступила пиренейцам в дополнительное время, а Дания и Португалия — только в серии пенальти.

Единственная неудача тоже случилась в послематчевой серии — с Италией три года назад.

Сборная Испании в полуфиналах чемпионатов Европы