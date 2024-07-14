Сборная Испании выиграла чемпионат Европы в четвертый раз

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В финале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счетом 2:1. Матч проходил на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Испанцы выиграли турнир в четвертый раз в истории. Они стали рекордсменами Евро по числу трофеев. Ранее «Красная фурия» побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах. На втором месте по этому показателю располагается Германия, на счету которой три победы на чемпионате Европы (1972, 1980, 1996). Следом идут Италия (1968, 2020) и Франция (1984, 2000).

Чемпионат Европы по футболу-2024 проходил с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах.