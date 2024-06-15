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Сегодня, 22:25

Испания во второй раз начала Евро с разгрома. 16 лет назад все закончилось золотом

Испания во второй раз в истории начала Евро с разгромной победы
Кирилл Бурдаков
Статистик
Дани Карвахаль и Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Испании со счетом 3:0 разгромила Хорватию. Испанцы стали всего лишь второй командой в истории, которой удалось стартовать на Евро с крупной победы более одного раза. В начале золотого для ЧЕ-2008 пиренейцы расправились с Россией — 4:1. В 1960 и 1964 годах сборная СССР разгромила своих соперников по полуфиналам (по 3:0 с чехословаками и датчанами), а в 2008-м наследовавшая ей сборная России прошлась по чехам (4:1).

Все команда, одержавшие крупные победы в первом матче чемпионата Европы

Дата

Команда

Тренер

Матч

Итоговый результат

06.07.1960

СССР

Гавриил Качалин

Чехословакия — 3:0

Победа

17.06.1964

СССР

Константин Бесков

Дания — 3:0

Финал

11.06.2000

Франция

Роже Лемерр

Дания — 3:0

Победа

14.06.2004

Швеция

Ларс Лагербек, Томми Седерберг

Болгария — 5:0

1/4 финала

09.06.2008

Нидерланды

Марко ван Бастен

Италия — 3:0

1/4 финала

10.06.2008

Испания

Луис Арагонес

Россия — 4:1

Победа

08.06.2012

Россия

Дик Адвокат

Чехия — 4:1

3-е место в группе

11.06.2021

Италия

Роберто Манчини

Турция — 3:0

Победа

12.06.2021

Бельгия

Роберто Мартинес

Россия — 3:0

1/4 финала

15.06.2021

Португалия

Фернанду Сантуш

Венгрия — 3:0

1/8 финала

14.06.2024

Германия

Юлиан Нагельсманн

Шотландия — 5:1

?

15.06.2024

Испания

Луис де ла Фуэнте

Хорватия — 3:0

?
Футболисты сборной Испании праздуют гол в&nbsp;ворота Хорватии в&nbsp;матче Евро-2024. С Испанией снова не скучно. Хорватия — не безнадежна даже после 0:3
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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