Испания во второй раз начала Евро с разгрома. 16 лет назад все закончилось золотом

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Испании со счетом 3:0 разгромила Хорватию. Испанцы стали всего лишь второй командой в истории, которой удалось стартовать на Евро с крупной победы более одного раза. В начале золотого для ЧЕ-2008 пиренейцы расправились с Россией — 4:1. В 1960 и 1964 годах сборная СССР разгромила своих соперников по полуфиналам (по 3:0 с чехословаками и датчанами), а в 2008-м наследовавшая ей сборная России прошлась по чехам (4:1).

Все команда, одержавшие крупные победы в первом матче чемпионата Европы