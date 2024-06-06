Сборная Италии объявила окончательный состав на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Италии объявил окончательный состав на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»)

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

В групповом турнире Евро-2024 Италия сыграет с Албанией, Испанией и Хорватией. Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.