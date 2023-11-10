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Сегодня, 19:14

Сборная Израиля прерывала путь в аэропорт из-за ракетного обстрела

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Футболисты сборной Израиля были вынуждены приостановить дорогу в аэропорт Тель-Авива из-за ракетного обстрела, сообщает корреспондент «СЭ» Эли Швидлер.

По данным источника, по дороге в аэропорт, находящийся в 14 километрах от Тель-Авива, сборная Израиля, перед вылетом на отборочный матч Евро-2024 против Косово, была вынуждена искать укрытие из-за ракетного обстрела. Игрокам, тренерам и представителям делегации пришлось покинуть автобус и спрятаться за барьером скоростной трассы. Никто из национальной команды не пострадал.

Капитан сборной и игрок «Динамо» Эли Даса высказался о произошедшем: «Увы, это наши нынешние реалии».

Также корреспондент «СЭ» сообщает, что сборную Израиля будут охранять сотни полицейских и спецназовцев во время итоговой тренировки и в гостинице. Помимо этого, команду сопровождают сотрудники разведки («Моссад») и контрразведки (ШАБАК).

Матч между сборными Израиля и Косова пройдет 12 ноября. Изначально встреча должна была состояться 15 октября, однако была перенесена из-за ситуации на Ближнем Востоке. По этой причине израильтяне проведут оставшиеся домашние встречи в отборе на чемпионат Европы в Венгрии — 15 ноября против Швейцарии, 18 ноября — с Румынией.

Сборная Израиля по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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