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Сегодня, 09:35

Сборная Португалии впервые при Мартинесе проиграла в официальном матче

Кирилл Бурдаков
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Сборная Грузии вошла в историю, заставив сборную Португалии впервые потерять очки в турнирном матче под руководством Роберто Мартинеса.

После назначения испанца пиренейцы со стопроцентным результатом прошли отбор и обыграли чехов с турками. В товарищеских матчах неудачи все же случались — в марте со Словенией (0:2) и июне с Хорватией (1:2).

Все нетоварищеские матчи сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса

Дата

Турнир

Соперник

Счет

Голы

23.03.2023

ОЧЕ

Лихтенштейн (д)

4:0

Криштиану Роналду-2, Жоау Канселу, Бернарду Силва

26.03.2023

ОЧЕ

Люксембург (г)

6:0

Криштиану Роналду-2, Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавиу, Рафаэл Леау

17.06.2023

ОЧЕ

Босния (д)

3:0

Бруну Фернандеш-2, Бернарду Силва

20.06.2023

ОЧЕ

Исландия (г)

1:0

Криштиану Роналду

08.09.2023

ОЧЕ

Словакия (г)

1:0

Бруну Фернандеш

11.09.2023

ОЧЕ

Люксембург (д)

9:0

Гонсалу Инасиу-2, Гонсалу Рамуш-2, Диогу Жота-2, Рикарду Орта, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс

13.10.2023

ОЧЕ

Словакия (д)

3:2

Криштиану Роналду-2, Гонсалу Рамуш — Ханцко, Лоботка

16.10.2023

ОЧЕ

Босния (г)

5:0

Криштиану Роналду-2, Бруну Фернандеш, Жоау Канселу, Жоау Феликс

16.11.2023

ОЧЕ

Лихтенштейн (г)

2:0

Криштиану Роналду, Жоау Канселу

19.11.2023

ОЧЕ

Исландия (д)

2:0

Бруну Фернандеш, Рикарду Орта

18.06.2024

ЧЕ

Чехия (н)

2:1

Хранач, в свои ворота, Франсишку Консейсау — Провод

22.06.2024

ЧЕ

Турция (н)

3:0

Бернарду Силва, Самет Акайдын, свои ворота, Бруну Фернандеш

26.06.2024

ЧЕ

Грузия (н)

0:2

Кварацхелия, Микаутадзе

Итого: +12=0-1, мячи 41-5.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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