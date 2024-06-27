Сборная Португалии впервые при Мартинесе проиграла в официальном матче

Сборная Грузии вошла в историю, заставив сборную Португалии впервые потерять очки в турнирном матче под руководством Роберто Мартинеса.

После назначения испанца пиренейцы со стопроцентным результатом прошли отбор и обыграли чехов с турками. В товарищеских матчах неудачи все же случались — в марте со Словенией (0:2) и июне с Хорватией (1:2).

Все нетоварищеские матчи сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса

Дата Турнир Соперник Счет Голы 23.03.2023 ОЧЕ Лихтенштейн (д) 4:0 Криштиану Роналду-2, Жоау Канселу, Бернарду Силва 26.03.2023 ОЧЕ Люксембург (г) 6:0 Криштиану Роналду-2, Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавиу, Рафаэл Леау 17.06.2023 ОЧЕ Босния (д) 3:0 Бруну Фернандеш-2, Бернарду Силва 20.06.2023 ОЧЕ Исландия (г) 1:0 Криштиану Роналду 08.09.2023 ОЧЕ Словакия (г) 1:0 Бруну Фернандеш 11.09.2023 ОЧЕ Люксембург (д) 9:0 Гонсалу Инасиу-2, Гонсалу Рамуш-2, Диогу Жота-2, Рикарду Орта, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс 13.10.2023 ОЧЕ Словакия (д) 3:2 Криштиану Роналду-2, Гонсалу Рамуш — Ханцко, Лоботка 16.10.2023 ОЧЕ Босния (г) 5:0 Криштиану Роналду-2, Бруну Фернандеш, Жоау Канселу, Жоау Феликс 16.11.2023 ОЧЕ Лихтенштейн (г) 2:0 Криштиану Роналду, Жоау Канселу 19.11.2023 ОЧЕ Исландия (д) 2:0 Бруну Фернандеш, Рикарду Орта 18.06.2024 ЧЕ Чехия (н) 2:1 Хранач, в свои ворота, Франсишку Консейсау — Провод 22.06.2024 ЧЕ Турция (н) 3:0 Бернарду Силва, Самет Акайдын, свои ворота, Бруну Фернандеш 26.06.2024 ЧЕ Грузия (н) 0:2 Кварацхелия, Микаутадзе

Итого: +12=0-1, мячи 41-5.