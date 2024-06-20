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Сегодня, 12:26

Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков Хорватии и Албании

Виктория Кравченко
Игроки сборной Сербии.
Фото Reuters
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Сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за оскорбительные кричалки, сообщил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович.

«Это возмутительно, мы будем просить УЕФА о санкциях в отношении этих людей, даже если это означает отказ от игры в турнире», — цитирует Сурбатовича The Sun.

Во время матча Хорватии с Албанией (1:1) от обеих групп болельщиков были слышны крики: «Убейте сербов».

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сербская команда играет в одной группе с Англией, Данией и Словенией.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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