Сборная Шотландии назвала расширенный состав на Евро-2024

Сборная Шотландии огласила расширенную заявку национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба — «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»);

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба — «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»);

Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон») Райан Джек («Рейнджерс»).

Нападающие: Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»).

Сборная Шотландии на чемпионате Европы в Германии сыграет в группе А против Германии, Венгрии и Швейцарии.

Первый матч на турнире швейцарцы проведут с хозяевами первенства 14 июня в Мюнхене на «Альянц Арене».