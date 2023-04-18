Сборная Украины не будет бойкотировать отбор Евро-2024 из-за участия Белоруссии

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что страна не рассматривает вопрос запрета участия национальной команды по футболу в отборочном турнире к Евро-2024.

«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Белоруссии — это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года национальной команды Украины по футболу», — приводит слова Бедного «КП Спорт».

14 апреля Министерство спорта Украины запретило своим атлетам соревноваться с россиянами и белорусами. В случае нарушения будет ставиться вопрос о лишении федерации по определенному виду спорта статуса национальной.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что недопуск спортсменов на турниры навредит украинскому сообществу. А также в организации отметили, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, а какие — нет.

15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против более чем 80 российских спортсменов.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.