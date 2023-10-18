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Сегодня, 10:55

Сборной Израиля в ноябре придется сыграть все четыре оставшихся матча отбора Евро-2024

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил израильской федерации футбола, что в ноябре сборной страны придется сыграть все четыре оставшихся матча отбора Евро-2024.

По данным израильской прессы, сборная Израиля должна будет провести 4 игры за 9 дней. Предложена дата 12 ноября для пропущенного матча с Косово в Приштине, а затем два домашних матча со Швейцарией (15 ноября) и Румынией (18 ноября), завершая 21 ноября выездной игрой с Андоррой.

Сообщается, что если к тому моменту невозможно будет принимать матчи в Израиле, то игры против Швейцарии и Румынии будут проведены либо на Кипре, либо в Греции. Таким образом, УЕФА фактически отклонил просьбу израильской федерации играть с Косово в декабре или даже в марте 2024.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.

Футболисты сборной Израиля. Легионеров эвакуировали, игроки идут в армию, сезон — на паузе. Что с футболом в Израиле и Палестине?

(Автор: Эли Швидлер)

Футбол
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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