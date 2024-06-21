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Сегодня, 21:09

Сборную Испании могут оштрафовать из-за привлечения 16-летнего Ямаля к поздним играм

Алина Савинова
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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Сборной Испании грозит наказание за нарушение немецких законов в сфере труда несовершеннолетних, сообщает 2DF.

Как отмечает источник, согласно немецкому законодательству, подросткам до 18 лет не разрешается работать после 20.00. Это правило распространяется и на иностранных граждан, находящихся в Германии. Спортсменам разрешено работать на спортивных мероприятиях чуть дольше, однако в 23.00 они должны находиться уже дома.

16-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль принимал участие в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Италией (1:0), который начался в 21.00 по местному времени. Соответственно, испанцы уехали со стадиона после этой встречи только в районе полуночи. Теперь их могут оштрафовать на 30 тысяч евро за то, что Ямаль был на поле в «запрещенное» время.

Испания с 6 очками располагается на первом месте в группе B — команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. В следующем матче испанцы сыграют с Албанией. Встреча пройдет 24 июня.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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