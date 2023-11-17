Сборную Сан-Марино пришлось эвакуировать из отеля в Астане

Сборную Сан-Марино пришлось эвакуировать из отеля в Астане, сообщил Qumash. Команда в Астане готовится к матчу против Казахстана в рамках квалификации Евро-2024, кто-то жестко «подшутил» над сборной Сан-Марино.

По данным источника, все гости, включая 23 игроков сборной, технический персонал и съемочную группу, были немедленно эвакуированы. На улице в специальных термопледах они ждали дальнейших указаний полиции.

По словам постоялицы отеля, кто-то решил «пошутить» над командой-соперником, заявив о наличии взрывного устройства в здании.

Матч между сборными Казахстана и Сан-Марино состоится сегодня и начнется в 21.00 мск.