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Сегодня, 07:28

Сборные Испании и Аргентины сыграют в Финалиссиме-2025

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборные Испании и Аргентины встретятся в Финалиссиме-2025.

Финалиссима — турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители последних чемпионата Европы и Кубка Америки. Действующим и единственным обладателем трофея является сборная Аргентины — в 2022 году команда Лионеля Скалони обыграла Италию (3:0).

14 июля сборная Испании победила Англию (1:0) в финале Евро-2024. В ночь на 15 июля Аргентина одержала победу над Колумбией (1:0, д.в.) в решающем матче Кубка Америки-2024.

Футбол
Евро-2024
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
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