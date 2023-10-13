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13 октября, 23:58

Сборные Португалии, Франции и Бельгии досрочно вышли на Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Сборная Франции по футболу.
Фото Reuters
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После семи туров квалификации Евро-2024 определились три команды, которые досрочно вышли в финальную часть турнира.

В матче 7-го тура сборная Франции обыграл Нидерланды (2:1) и набрала 18 очков в группе B.

Бельгий оказалась сильнее Австрии (3:2). В группе F бельгийцы набрали 16 очков.

Национальная команда Португалии победила Словакию (3:2) и набрала 21 очко в группе J.

Таким образом, эти три сборные стали первыми командами, которые прошли в финальную часть Евро через отборочный раунд.

Источник: Таблица Евро-2024
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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