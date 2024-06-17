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Сегодня, 14:59

Сборные Румынии и Украины объявили стартовые составы на матч Евро-2024

Болельщики сборной Румынии.
Фото Reuters
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В понедельник, 17 июня, состоится матч группового этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Румынии и Украины. Национальные команды объявили стартовые составы на игру.

Румыния: Ницэ, Банку, Буркэ, Дрэгушин, Рацю, Марин Р., Ман, Марин М., Станчу, Коман, Драгуш.

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Мудрик, Степаненко, Судаков, Цыганков, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Довбик.

Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен» и начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Румыния — Украина.

Футбол
Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Украины по футболу
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