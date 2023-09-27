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Чемпионат Европы

Сегодня, 11:21

Сборные Украины среди игроков до 17 лет откажутся участвовать в турнирах УЕФА с россиянами

Виктория Кравченко
Юношеская сборная России U-17.
Фото РФС
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Команды Украины среди игроков до 17 лет не будут участвовать в соревнованиях под УЕФА, до которых допустят сборные России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«УАФ резко осуждает решение УЕФА о возвращении сборных России среди игроков до 17 лет в международные соревнования», — говорится в заявлении.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.

26 сентября УЕФА вернул Россию в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. И назвал условие для главной сборной.

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Ранее стало известно, что сборная Украины снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия команды Белоруссии.

Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?

Источник: https://tass.ru/sport/18851411
Сборная России по футболу
Сборная Украины по футболу
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