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Сегодня, 09:00

«СЭ» и сеть пабов Harat's устраивают турниры по настольному футболу

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Пробуйте свои силы и получайте призы от издания!

Евро-2024 в самом разгаре! Финал одного из самых масштабных футбольных событий состоится уже совсем скоро. Самое время представить себя звездой чемпионата и попробовать свои силы в турнирах по настольному футболу от «СЭ» и сети пабов Harat's.

На кону — крутые призы от издания!

Принять участие в соревновании можно с 5 по 11 июля в 8 московских барах:

5 июля — Harat's на Красносельской;
6 июля — Harat's на Автозаводской;
6 июля — Harat's на Пушечной;
9 июля — Harat's на Водном Стадионе;
10 июля — Harat's на Новослободской;
10-11 июля — Harat's на Ходынке;
11 июля — Harat's на Павелецкой;
11 июля — Harat's на Сретенке.

Время проведения турниров уточняйте в пабах у барменов или в социальных сетях.

Футбол
Евро-2024
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