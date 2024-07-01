Селюк: «Критика Саутгейта? А что вы скажете, если Англия выиграет Евро?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интеврью «СЭ» заявил, что нужно осторожнее быть в формулировках, оценивая работу главного тренера сборной Англии Саутгейта.

— Критика в адрес Саутгейта? Такова тренерская доля. Ничего страшного. У него же фамилия такая. Саут-хейт. (Смеется.) Ему не привыкать. Но задача-то решена. Словакия пройдена. Да, не без приключений, но тем не менее. А если Англия выиграет Евро, что вы скажете? Сетка-то благоволит тому, чтобы пройти далеко.

Мне кажется, надо быть осторожнее в формулировках, когда мы говорим о тренерах сборной. Саутгейт же не тренирует свою команду в ежедневном режиме. Ему за короткий срок нужно найти подход к футболистам с разными характерами, привести всех к общему знаменателю, создать семью, в которой все бьются. То есть в данном случае тренер — это прежде всего не тактик, а психолог с хорошим знанием футбола, который настраивает своих подопечных. Если бы англичанам не хватало мотивации, они бы не вытащили этот матч со словаками. Вот и все. К тому же Саутгейт произвел замены в игре со словаками, они сработали, — заявил Селюк «СЭ».

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.