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Сегодня, 17:15

Селюк: «Скучная Англия? Посчитайте, сколько матчей в сезоне провели игроки этой сборной»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» заявил, что не нужно огульно критиковать сборную Англию за незрелищный сезон.

— Вот говорят, скучная Англия, неинтересная, играет с натугой... Но надо понимать, что футболисты, выступающие в АПЛ, проводят огромное, прсото сумасшедшее количество матчей — больше, чем все остальные. Чемпионат. Кубок Англии, Кубок лиги, как правило, еврокубки. График весьма плотный. Не случайно Клопп, Гвардиола сетуют на календарь.

В общем, игроки у Саутгейта немного подустали после напряженного сезона. Не хватает где-то яркости, резкости и так далее.

Однако класс никуда не уберешь. Я даже не сомневался, что англичане сравняют счет со словаками. Хотя, казалось бы, все случилось на последней минуте. Но у меня сложилось впечатление, что подопечные Саутгейта были в себе уверены: мол, все равно сейчас дожмем. Это психология, менталитет. Да, что-то не клеится в игре, не проходят комбинации. Но после перерыва англичане включились, спаслись, а потом и вырвали победу. Они понимали, что своего добьются. Умеют дожимать, понимаете?

Словаки здорово начали матч, открыли счет. Но это как раз психология маленьких сборных или клубов. Команды начинают играть на удержание, где-то теряют концентрацию за минуту до финального свистка. Не хватило опыта в таких сражениях, что называется, — заявил Селюк «СЭ».

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.

Харри Кейн. «Пусть Кейн уже выиграет титул! А Мамардашвили нужно быть скромнее». Мнение Селюка

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Дмитрий Селюк
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