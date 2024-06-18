Семин оценил игру сборной Франции в матче с Австрией на Евро-2024

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу сборной Франции над Австрией (1:0) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

«Франция свою задачу выполнила — заработала три очка. Почему они не обыграли Австрию более крупно? Во-первых, это старт чемпионата. Все элитные команды, которые претендуют на первые места, они как бы идут по восходящей. Конечно, Франция не играла на 100 процентов своих возможностей, но и Австрия неплохо играла, хорошо подготовилась», — цитирует Семина Vprognoze.ru.

Франция (3 очка) после первого тура занимает второе место в группе D. Австрия (0) идет третьей. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами, а Австрия в этот же день встретится с Польшей.