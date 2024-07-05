Семин оценил шансы сборной Турции выйти в полуфинал Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что команда Турции может обыграть Нидерланды в четвертьфинале чемпионата Европы-2024.

«У Турции есть шансы, как и у любой другой команды. Они сегодня не уступают Нидерландам, есть хорошие эмоции, есть успех, есть уверенность. Поэтому всякое может случиться. Но изначально Нидерланды более мастеровитая команда, более знатная, которая уже когда-то выиграла много европейских кубков», — приводит слова Семина ТАСС.

Четвертьфинальный матч между сборными Турции и Нидерландов пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 мск. Также в этот день сыграют команды Англии и Швейцарии.