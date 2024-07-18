Семин поделился мнением об игре Роналду и причинах неудачи сборной Португалии на Евро-2024

Легендарный тренер Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказался об игре Криштиану Роналду и причинах неудачи сборной Португалии на Евро-2024.

— Что скажете о Криштиану Роналду, который не забил на турнире ни одного мяча и бил все (с одним исключением) штрафные сборной Португалии — в частности, аж четыре в матче со Словенией?

— На мой взгляд, внутри португальской сборной, как и у тех же сербов, не все было хорошо. Поэтому они и не прошли дальше четвертьфинала. Футбол не обманешь. И если один игрок, который уже не диктует игру, за старые заслуги берет на себя все штрафные (хотя там есть футболисты, которые сейчас бьют значительно лучше него) и вообще всю игру, — отсюда все и складывается. Их невыход в полуфинал закономерен, хотя посмотрите, какой у них каждый игрок по отдельности — это звезды!

На Евро-2024 39-летний Роналду провел 5 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.