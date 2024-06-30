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Сегодня, 15:15

Семин: «Англия остается фаворитом Евро»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

«Думаю, Англия все равно выйдет на свой уровень, а уровень игроков этой сборной очень высок. Считаю, они должны пройти дальше и достаточно далеко. Как англичане были фаворитами до чемпионата, так они ими и остаются», — сказал Семин «СЭ».

Сборные Англии и Словакии сыграют 30 июня в Гельзенкирхене (Германия). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет против Швейцарии.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Юрий Семин
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