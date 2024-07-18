Семин предположил, как могла бы сыграть сборная России на Евро-2024

Легендарный тренер Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» сравнил причины неудачного выступления сборной Сербии на Евро-2024 со сборной России 30-летней давности и предположил, как бы могла выступить российская команда сейчас.

— На Евро было четыре топ-команды — Испания, Англия, Германия, Франция, — сказал Семин. — Они бы и вышли в полуфинал, если бы сетка не свела испанцев с немцами уже в четвертьфинале. При другом жребии они бы и в финале могли сыграть. Остальные, включая голландцев, уровнем были пониже. И мне кажется, что сборная России, имей она возможность сыграть на Евро-2024, на общем фоне тоже смотрелась бы нормально, могла бы и выйти из группы, будь качественной подготовка и удачной — жеребьевка.

— Не была бы она такой же блеклой, как сербы?

— Думаю, у сербов какие-то внутренние организационные проблемы. Игроки-то у них хорошие, но на поле ничего не получилось. А на таких турнирах, как чемпионаты мира и Европы, когда нет единства, ничего не получится. Такая же история была у нас в 1994 году в Америке. Игроки были топ, самые талантливые за всю историю российского футбола после распада Союза. Но после «письма 14» сложить их в единое целое оказалось невозможно.