Семин считает, сборная России боролась бы за выход из группы на Евро-2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на потенциальные турнирные шансы сборной России на Евро-2024.

— Не знаю. Даже не думал над этим. Конечно, сборная России боролась бы за выход из группы, как и все остальные команды. Наша бы тоже боролась. Но вышла бы или не вышла — я не знаю, — цитирует Семина Metaratings.ru.

Чемпионат Европы по футболу проходит в 10-ти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.