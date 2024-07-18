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Сегодня, 09:50

Семин сказал, кого признал бы лучшим игроком Евро-2024

Игорь Рабинер
Обозреватель
Ламин Ямаль и Нико Уильямс.
Фото Reuters
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Легендарный тренер Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» назвал лучших, по его мнению, игроков чемпионата Европы-2024.

— Кого бы вы назвали лучшим футболистом Евро?

— Кого-то из вингеров сборной Испании — Ямаля или Уильямса. Испанская структура игры предполагает хороший, большой контроль мяча. В этой команде главная задача — контролируя мяч, довести его до одного или второго крайних нападающих. А те умеют обводить, что позволяет решить многие сложные вопросы. Когда система испанской игры накладывается на такие индивидуальные качества краев, те становятся главными действующими лицами.

В тех командах, которые не прошли дальше, особенно из группы, таких игроков был минимум. В сегодняшнем футболе хорошо владеть мячом должны все. Начиная от вратаря и центральных защитников, которым раньше нужны были только габариты. Теперь же они должны уметь технично принять мяч и быстро, удобно отдать его партнеру.

А игроки атаки должны уметь обводить так, как раньше, например, Владимир Гуцаев, Михаил Месхи, Игорь Численко, Владимир Эштреков... Бесков, когда был у меня тренером в «Динамо», говорил: «Оставьте его один в один, пусть обводит!» Сейчас в нашем чемпионате мало игроков, которые хороши в обводке. А Евро показал, насколько это важно.

— Испанцы ведь при этом стали играть намного быстрее, чем раньше, вертикальнее, нацеленнее на чужие ворота.

— Да, раньше были бесконечные передачи. Потому что появились два таких игрока, и де ла Фуэнте, во-первых, взял их на чемпионат, а во-вторых, поставил их в стартовый состав. А мог взять других, которые, получали мяч на фланге, отдавали бы его назад, только чтобы не потерять. Держали бы и держали, пока все соперники не вернулись бы и рано или поздно не отобрали. Здесь же Ямаль и Уильямс сразу же стремятся обострить, когда мяч к ним доставлен быстро и в штрафной еще есть пространство.

Сборная Испании выиграла Евро-2024. «Ну какой же скучный Евро? Посмотрите на Испанию. Это же чудо!» Интервью Юрия Семина
Ламин Ямаль
Евро-2024
Нико Уильямс
Юрий Семин
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